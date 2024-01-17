«Из-за Хренина теперь каждый белорус является целью» 4 17.01.2024, 18:14

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Виктор Хренин

Украинский дипломат рассказал, зачем лукашисты решили поменять военную доктрину.

В Беларуси на фоне возможного появления в стране российского ядерного оружия решили изменить военную доктрину. Она, по словам министра обороны Виктора Хренина, будет включать возможность применения ядерного оружия.

Что за этим стоит: реальная угроза или пропаганда? Об этом сайт Chаrter97.org поговорил с дипломатом и экспертом украинского Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Начну с того, что сама идея изменения Конституции — незаконна. Во-вторых, согласие на размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси является угрозой самим белорусам. Если, например, в предыдущих раскладах НАТО и соседние государства, которые находятся под «ядерным зонтиком» Альянса, точно не рассматривали Беларусь как цель для своих ответных ядерных ударов, то теперь каждый белорус является такой целью. Лукашенко просто взял жителей страны в заложники.

Об этом обязательно нужно говорить.

В-третьих, на самом деле не существует никаких угроз безопасности Беларуси даже во главе с полоумным фюрером «русского мира» белорусского разлива, ведь соседями Беларуси являются страны-члены НАТО.

НАТО — это оборонный Альянс демократических стран, который точно никаких агрессивных планов не лелеял и не собирался воевать. Демократическим странам чрезвычайно сложно принимать решения о нападении на кого-то. Такого на европейском континенте мы не видели с 1945-го года.

То, что делает сейчас Лукашенко, идет в ключе преступного «союзного государства». Оно является фикцией, но позволяет Путину расширять свое влияние. Понимаю, что Лукашенко необходимо обеспечить безопасность своего режима, ради этого он готов идти на сдачу национальных интересов Беларуси.

Если мы говорим о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси, то я себе не представляю ситуации, когда Лукашенко, Хренину или кому-то еще дадут подобраться к ядерной кнопке. Несмотря на то, что Путин действует очень часто безрассудно, но он точно не является сумасшедшим, чтобы осложнять себе жизнь, предоставляя такое оружие Лукашенко.

То, что белорусский режим хочет узаконить это оружие и попытаться прописать это в правовом поле, — понятная вещь. Но Путин не согласится на то, чтобы фактический контроль над ядерным оружием был передан Лукашенко.

Повторюсь, это очень опасная идея для белорусского народа. Диктаторы, конечно, могут написать все что угодно, но это большое отступление от правильной политики уменьшения ядерной угрозы.

— Запад никак не отвечает на размещение ядерного оружия в Беларуси. По вашему мнению, нужно ли реагировать?

— К сожалению, пока реакция западного мира в отношении решения Беларуси выйти из режима нераспространения, предоставив свою территорию для ядерного оружия, была чрезвычайно мягкой. Скажу, что это ничего не меняет с точки зрения безопасности НАТО.

Ракеты могут быть абсолютно свободно запущены как со стратегических бомбардировщиков, которые сейчас стреляют по Украине (только не ядерными зарядами), так и из калининградского анклава. Белорусская же территория не представляет такого стратегического интереса для того, чтобы больше угрожать европейскому континенту. Средств, которые находятся на европейском континенте, включая американские, достаточно. На случай конфликта с РФ разработан сценарий.

Реакция на то, что государство, отказавшееся от ядерного оружия в 90-ых годах, вернуло его на свою территорию, плюс на риторику Лукашенко, которая уж точно не является мирной, должна была быть более жесткая.

Я уже не говорю про санкции, дипломатические и другие демарши, которыми надо было бы демократическому миру показать, что это неприемлемое поведение.

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