Комитет ООН поддержал жалобу белорусского правозащитника Леонида Судаленко 1 17.01.2024, 22:03

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Леонид Судаленко

Жалоба касалась нарушения неприкосновенности частной жизни.

Белорусский правозащитник Леонид Судаленко, который пожаловался в Комитет ООН по правам человека на систематические нарушение неприкосновенности его частной жизни в виде чрезмерного досмотра на границе и существования «политического списка», получил ответ из КПЧ. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Случаи, на которые пожаловался Судаленко, произошли в 2015 году. Тогда правозащитник ехал на своем автомобиле из Литвы в Беларусь и в пункте пропуска «Каменный Лог» его машину тщательно обыскали, а его самого заставили снять даже брюки и носки. При других людей, пересекавших границу, этого делать не заставляли.

Еще один инцидент произошел в поезде Вильнюс-Минск в том же году. В пункте пропуска «Гудогай» во время сканирования паспорта пограничник позвал начальника и показал на монитор, в итоге документ забрали без объяснений. Когда Судаленко приехал на станцию «Молодечно», его жестко схватили пограничники и таможенники и вынесли и вынесли из поезда для досмотра.

Комитет ООН по правам человека признал наличие нарушения в этих случаях. В решении сказано также, что белорусские власти должны выплатить потерпевшему полную компенсацию вреда и любых расходов, которые он понес. Кроме того, в комитете обязали Беларусь принять меры для предупреждения подобных нарушений и дали 180 дней на предоставление в КПЧ информации об исполнении этого решения.

Сам Судаленко назвал это решение прецедентным, поскольку оно одно из первых, которое касается тайной модификации личных данных белорусов в компьютерных системах госорганов.

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