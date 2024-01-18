США превентивно атаковали военные объекты хуситов в Йемене
- 18.01.2024, 8:27
Удар был нанесен по заряженным ракетным установкам.
Соединенные Штаты Америки вновь атаковали военные цели хуситов в Йемене. Это был превентивный удар, пока они не совершили такие же действия первыми.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что американцы нанесли удары по 14 ракетам хуситов, которые были заряжены и готовились к запуску в любой момент. Это уже четвертый день активных действий в этом регионе за последнее время.
«Эти ракеты на пусковых направляющих… могли быть выпущены в любой момент, что побудило американские силы воспользоваться своим неотъемлемым правом и обязанностью защищаться», — говорится в сообщении ВМС США.
В американском ведомстве отметили, что вооружение противника предоставляло большую угрозу для торговых судов и кораблей США в регионе. Считается, что удары, наряду с другими, должны подорвать возможности хуситов продолжать свои безрассудные и ничем не обоснованные атаки на различные суда в Красном море.