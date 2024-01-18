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США превентивно атаковали военные объекты хуситов в Йемене

  • 18.01.2024, 8:27
США превентивно атаковали военные объекты хуситов в Йемене

Удар был нанесен по заряженным ракетным установкам.

Соединенные Штаты Америки вновь атаковали военные цели хуситов в Йемене. Это был превентивный удар, пока они не совершили такие же действия первыми.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что американцы нанесли удары по 14 ракетам хуситов, которые были заряжены и готовились к запуску в любой момент. Это уже четвертый день активных действий в этом регионе за последнее время.

«Эти ракеты на пусковых направляющих… могли быть выпущены в любой момент, что побудило американские силы воспользоваться своим неотъемлемым правом и обязанностью защищаться», — говорится в сообщении ВМС США.

В американском ведомстве отметили, что вооружение противника предоставляло большую угрозу для торговых судов и кораблей США в регионе. Считается, что удары, наряду с другими, должны подорвать возможности хуситов продолжать свои безрассудные и ничем не обоснованные атаки на различные суда в Красном море.

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