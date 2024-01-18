Чехия отменила требование ставить апостиль на белорусские дипломы 18.01.2024, 15:32

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Но послабление касается не всех.

Чехия больше не будет требовать апостилизацию дипломов об образовании, выданных в Беларуси. Это касается белорусов, которые находятся в стране по долгосрочной визе, имеют вид на жительство или постоянное разрешение на пребывание, сообщает zerkalo.io.

Это решение не затрагивает тех, кто находится в Чехии по краткосрочным визам.

Напомним, в соответствии с «паспортным» указом Лукашенко посольства и консульства потеряли право легализации официальных документов, то есть проставления апостилей. Без них белорусские дипломы и свидетельства актов гражданского состояния просто недействительны в большинстве стран мира. Теперь подать бумаги для проставления апостиля можно только внутри Беларуси. И сделать это владелец документа может либо лично, либо с помощью доверенности — опять-таки, оформленной внутри страны.

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