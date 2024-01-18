В Латвии предлагают разорвать «оставшиеся экономические связи» с Беларусью 3 18.01.2024, 19:25

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Сейм Латвии рассмотрит два законопроекта.

В четверг, 18 января, Сейм Латвии передал на рассмотрение в парламентскую комиссию по бюджету и финансам два законопроекта оппозиционного Национального объединения, которые фактически предусматривают разрыв все же еще остающихся экономических связей с Россией и Беларусью. В обоих случаях предложения оппозиционного Нацобъединения поддержали депутаты от правящих партий. Обоим законопроектам предстоит пройти три чтения в Сейме — то есть решения не окончательные, пишет Delfi.

Запрет на участие в госзакупках для предприятий, сотрудничающих с Беларусью и Россией

Поправки к закону «О публичных закупках» предусматривают, что предприятия, которые импортируют или экспортируют продукцию из России и Беларуси, не смогут участвовать в конкурсах, организуемых государственными или муниципальными учреждениями. По мнению авторов законопроекта, введя такую меру, государство продемонстрирует свое отношение к таким компаниям, покажет пример всему обществу.

В аннотации к законопроекту Нацобъединение указывает, что, невзирая на брутальное военное вторжение России в Украину, в Латвии по-прежнему есть предприятия, которые сотрудничают с государством-агрессором, и такие действия рассматриваются как поддержка военной деятельности.

Общие объемы экспорта и импорта предприятий, сотрудничающих с Россией или Беларусью, в 2023 году превысили 1,8 млрд евро. По мнению политиков от Нацобъединения, «с одной стороны, Латвия оказывает поддержку Украине, а с другой – непрямым образом финансирует военные действия России в Украине».

Законопроект предусматривает, что Служба государственных доходов должна будет оперативно публиковать информацию о предприятиях, осуществляющих сделки с Россией и Беларусью, чтобы можно было отказывать таким компаниям в участии в конкурсах на основании свежих данных. Нацобъединение считает, что поправки должны вступить в силу 15 февраля этого года, законопроект обязывает Кабинет министров до 1 февраля принять дополнительно правила, если в этом есть необходимость.

Запрет на импорт российского зерна из России и Беларуси

Второй законопроект Нацобъединения — поправки к закону «О сельском хозяйстве и поддержке села» — предусматривает, что Латвия введет запрет на поставку (в том числе транзит) из России и Беларуси сельскохозяйственных продуктов — в том числе переработанных.

В аннотации к законопроекту Нацобъединение указывает, что цель поправок — остановить оборот российского зерна и других продуктов, не допуская, чтобы Латвия выступала посредником по поставке этой продукции на рынок ЕС.

Хотя ЕС и установил санкции в отношении России, по-прежнему сохраняется возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Евросоюз. Нацобъединение настаивает на том, что нужно ввести запрет на такую экономическую деятельность, и подчеркивает, что это решение покажет пример остальным странам ЕС, которые пока не готовы отказаться от российской продукции.

«Покупая хлеб в магазине, мы должны быть уверены, что в нем нет российского зерна или краденого зерна из Украины. Подобно тому, как Латвия перестала покупать российский газ, а за ней последовали остальные страны Балтии, так и на этот раз мы можем добиться, чтобы европейский рынок закрылся для российского зерна», — заявил депутат Сейма от Нацобъединения Янис Грасбергс.

По его словам, такое решение также поможет латвийским крестьянам и предпринимателям, поскольку сейчас некоторые местные продукты вытесняются российскими товарами, стоимость производства которых ниже.

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