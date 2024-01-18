По всей России из продажи исчезает инсулин 6 18.01.2024, 21:03

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Нет ни в одной аптеке.

Больные сахарным диабетом в России сталкиваются с проблемами в приобретении инсулина, рынок которого традиционно обеспечивали иностранные производители.

Жалобы на отсутствие в продаже инсулина, в первую очередь «короткого», уколы которого используются, чтобы снизить уровень сахара после еды, поступают со всей России — от Москвы до Дальнего Востока.

«Раньше на полках лежало много лекарств, а сейчас они почти пустые», — рассказала The Moscow Times жительница столицы, страдающая сахарным диабетом. По ее словам, покупка которого инсулина, которая прежде не составляла труда, превращается в поездки из аптеки в аптеку, некоторые из которых разрешают «бронировать» препарат только на 30 минут. При этом Врачи сокращают сроки рецептов, ссылаясь на нехватку препарата, жалуется москвичка: «Обычно мне его выписывали на 3 месяца сразу. А тут дают рецепт на один месяц».

Проблемы у диабетиков, которых, по данным Минздрава, в России больше 10 миллионов, стали возникать еще в прошлом году. По данным RNC Pharma, за январь–сентябрь 2023 года аптеки продали минимальное за 5 лет количество инсулина — 11,8 млн упаковок, а по сравнению с 2022-м годом объемы реализации упали на 8%.

На отсутствие инсулина массово жалуются жители Алтайского края. «Я прихожу [в аптеку], мне говорят, что инсулина нет», — сказала NGS22.ru Елена из Барнаула (она попросила не называть свою фамилию). По ее словам, в краевом Минздраве после обращения ей сообщили, что инсулина нет, но помогла жабоба в федеральный Минздрав: через несколько недель препарат появился в аптеке. На отсутствие инсулина жалуются жители Челябинской области, Забайкальского края и Ленинградской области.

По словам Анны Вавилиной, жительницы Читы, у которой диабетом болеют дети, «короткого» инсулина «нет ни в одной аптеке». «Их невозможно заказать. Их просто нет, — рассказывает Вавилина. — Они производства Дании и, собственно, поэтому нам говорили, что в связи с ситуацией в стране их очень тяжело достать».

Почти две трети инсулина в России импортируется: французская Sanofi обеспечивает 35% рынка, а датская Novo Nordisk — еще 33%. Но импортные лекарства исчезают из аптек: в 2023 году ассортимент сократился на 1,3 тысячи позиций, подсчитали в DSM Group. Но на фоне войны и санкций стоимость ведения бизнеса в России для иностранных компаний значительно возросла в первую очередь из-за удорожания логистики, говорил ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

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