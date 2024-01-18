В Беларуси упростят процедуры таможенного оформления
- 18.01.2024, 22:26
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Что изменится.
Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский во время совещания у Лукашенко сообщил о намерении упростить процедуры таможенного оформления, притом как для организаций, так и для граждан, пишет БелТА.
Если проекты изменений реализуются, компаниям не нужно будет предоставлять для таможенного оформления ряд документов, поскольку необходимую информацию передадут другие госорганы и банки. К тому же некоторые документы можно будет подавать только в электронном виде.
Кроме того, по отдельным направлениям сократят сроки административных таможенных процедур. Например, решение о классификации товара комплектного объекта будет приниматься в течение 15 дней, а не 30, как сейчас.
Также планируется, что физические лица смогут подавать не бумажную декларацию, а электронную, притом сделать это можно будет до въезда на границу. Владимир Орловский уточнил, что такая декларация будет бесплатной.
Упростят законодательство и для тех, кто собирается переехать в Беларусь. Теперь, если такой человек захочет ввезти свой автомобиль, то ему нужно владеть им не менее двух лет, иначе придется платить пошлины. В проекте закона предлагают сократить этот срок до шести месяцев.