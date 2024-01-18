Павел Аракелян «даст джазу» в Вильнюсе 18.01.2024, 23:41

Белорусский музыкант презентует новый проект 8 февраля.

Белорусский джазмен Павел Аракелян и группа The Outsiders презентуют 8 февраля в вильнюсском клубе Jazz Cellar 11 проект «Dedicated To…» («Посвящаю…»).

Композитор, пианист и саксофонист Павел Аракелян известен как сольным творчеством, так и участием в группах «Крамбамбуля», Apple Tea и Svet Boogie Band. В Беларуси его неоднократно признавали лучшим саксофонистом страны.

После выборов 2020 года он поддержал протесты своей музыкой на дворовых концертах, попадал под арест. Хотя очень не хотел, был вынужден покинуть Беларусь из-за угрозы новых репрессий.

8 февраля в Вильнюсе Аракелян презентует новый проект на сцене известного джазового клуба Jazz Cellar 11. Вместе с ним на сцену должны выйти контрабасист Алекс Крышталь, пианист Витаутас Страйжис и барабанщик Довидас Шульскис. Начало концерта: 20.00. Программа будет состоять из двух частей, общей продолжительностью в два часа. Стоимость билетов от €23.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».