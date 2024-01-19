Протестующие в Уфе окружили автобус с задержанными и отбивают своих 19.01.2024, 10:56

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Начались столкновения участников митинга с российскими силовиками.

У памятника Салавату Юлаеву в столице Башкортостана Уфе начались столкновения участников акции протеста с полицией, передает корреспондент «Важных историй». Всего на акцию вышло около 1,5 тысяч человек.

На митинге в Уфе российские силовики задержали мужчину, обернутого флагом Башкортостана.

Также в автозаке, куда увели мужчину, видно еще троих задержанных.

Как сообщает RusNews, люди окружили автозак и не дают их вывезти. Уфимцы требуют открыть автобус и выпустить задержанных на акции протеста.

Люди окружили автобус с задержанными, звучат крики «Позор!»и «Не отдадим!».

Место проведения митинга с самого утра было окружено российскими силовиками. Полиция предупреждала собравшихся об ответственности за участие в «несанкционированной акции». Люди на претензии сотрудников в форме отвечали, что они «пришли посмотреть на памятник». Кроме того, в адрес силовиков звучали призывы говорить по-башкирски.

Спустя некоторое время протест перерос в «народные гуляния»: люди на площади начали петь башкирские народные песни и водить хоровод.

По данным СМИ, в ходе митинга задержали минимум четырех человек, включая активистку с табличкой «кара халык» («черный люд» — фраза из выступления Фаиля Алсынова, которую судебная экспертиза признала оскорбительной).

17 января суд в Башкортостане приговорил экс-главу запрещенной в России организации «Башкорт» Фаиля Алсынова к четырем годам колонии. После приговора более 10 тысяч жителей республики вышли к зданию суда.