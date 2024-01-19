Министр обороны Германии назвал дату вероятной войны РФ с НАТО 19.01.2024, 12:02

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Борис Писториус

Когда это может произойти?

Немецкие эксперты считают, что вооруженное противостояние между Россией и НАТО возможно. Такой сценарий может развернуться через пять-восемь лет.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью Tagesspiegel.

Как отметил чиновник, пока он не считает вероятным нападение РФ (на НАТО - ред.). В то же время, он склонен доверять заявлениям экспертов о том, что, вероятно, война может развернуться в ближайшие пять-восемь лет.

«Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО», - сказал Писториус.

Глава минобороны также отметил, что своим заявлением хочет «разбудить общество» и призвать вооруженные силы Германии быть готовыми к данному развитию сценария.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.