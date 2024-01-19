93-летний чемпион по гребле удивил ученых 1 19.01.2024, 13:59

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Его тело бросает вызов возрастным нормам.

Новое тематическое исследование, опубликованное в The Journal of Applied Physiology, показало, что 93-летний ирландец по имени Ричард Морган имеет мышцы, легкие и сердце здорового 30-40-летнего человека. На данный момент Морган стал четырехкратным чемпионом мира по гребле в закрытых помещениях и «проплыл» расстояние эквивалентное десяти кругосветкам за последние 23 года, пишет techinsider.

Исследователи пригласили Моргана в лабораторию и собрали его физические данные, которые оказались крайне удивительными. При весе в 75 килограмм, мужчина состоял на 80 процентов из мышц.

Моргана подключили к устройствам для мониторинга работы жизненно важных органов, попросили сесть за гребной тренажер и «проплыть» на нем дистанцию в 2000 метров.

Его пульс достиг 153 ударов в минуту, превысив ожидаемую максимальную частоту сердечных сокращений для его возраста. Это также один самых высоких зарегистрированных пиков для людей старше 90 лет, указывающий на сильное и здоровое сердце.

Распорядок дня

Удивительно, но Морган начал регулярно заниматься спортом, только когда ему исполнилось 70 лет.

Сейчас мужчина уделяет тренировкам в среднем по 40 минут каждый день, начиная с гребли. Каждую неделю он преодолевает дистанцию в 30 километров.

Около 70% времени тренировок проходят в неспешном темпе, 20% – в среднем темпе и только 10% уделяются упражнениям высокой интенсивности.

Помимо этого, мужчина делает выпады и сгибания рук с гантелями два или три раза в неделю. Он также потребляет чуть больше белка, чем рекомендуется.

Важно отметить, что не только упражнения, но и генетика могла поспособствовать выдающимся способностям Моргана: предыдущие поколения, а также его внук, занимались профессиональным или полупрофессиональным спортом.

Тем не менее, исследователи отмечают, что их тематическая работа показывает способность человеческого тела адаптироваться к физическим нагрузкам в любом возрасте.