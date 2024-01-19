Песков впервые прокомментировал массовые протесты в Башкортостане 19.01.2024, 15:41

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Фото: EPA

Пресс-секретарь Кремля выдал странное заявление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал массовые акции протеста, которые проходили в Башкортостане в связи с приговором активисту Фаилю Алсынову.

Представитель Кремля отметил, что в Башкортостане есть «отдельные проявления, которые скорее относятся исключительно к компетенции местных властей и органов правопорядка», и подчеркнул, что «категорически» не согласен с их массовостью.

Когда журналисты спросили Пескова, как его слова соотносятся с тем, что СК накануне завел дело по статье о массовых беспорядках, он ответил, что «в данном случае использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие».