Сомнительный признак Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»

19.01.2024, 15:46

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Как корабль назовешь…

Чудеса фантазии проявили власти Беларуси, разрабатывая логотип знака качества в нашей стране. Похоже, кто-то ночами напролет изобретал дизайнерский проект.

Наш «новый» знак качества — это красный пятиугольник, внутри которого находится перевернутая буква «К», а над ней красуется надпись «Беларусь». Что-то нам это напоминает... Знак качества СССР? Да нет, показалось.

Посмотрим, как описывают смысл, заложенный в наш логотип: пять углов знака символизируют качество отечественной продукции, достигаемое сочетанием пяти показателей производства: безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности.

Что касается советского знака, то там эти пять углов символизируют надежность, доступность, безопасность, эстетичность и новаторство. Как видим, в Беларуси сильно заморочились над смыслом и внешним видом знака качества.

Если сравнивать с российским знаком качества, то там он тоже не так далеко ушел от советского, однако дизайн все же поменяли: сгладили углы, оставили букву «К» в привычном положении и не стали добавлять надпись «Российская Федерация». Так логотип стал выглядеть современно.

У нас же углы смотрят совсем не в сторону инновационности и технологичности.

Надеемся, что здесь еще рано применять поговорку как корабль назовешь. И все же начинать год качества с такой некачественной проработки знака — сомнительный признак.

Телеграм-канал «Люстэрка ўлады»