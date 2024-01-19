Политолог: Башкиры, воюющие в Украине, могут вернуться и стать фактором независимости 19.01.2024, 15:47

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Максимом Плешко

В РФ есть десятки недовольных народов.

Как вспыхнувшие в Башкортостане протесты отразятся на имперском мифе России? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, экспертом украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— Перед тем, как говорить об имперском мифе, как сказал французский философ Рене Декарт, определимся с понятиями — и половина разногласий отпадет сама собой.

С точки зрения этнополитической науки РФ является чистого вида империей, покорившей сотни разных народов. Эти народы находятся на разной стадии своего этнонационального и политического развития.

Башкортостан и башкиры — одни из наиболее объединенных, развитых народов, имеющий определенную политическую традицию. Стоит отметить, что само название этого народа активно фигурирует с 10-го века нашей эры как этнос. В конце 16-го века их покорила Москва. Есть две версии. Одна, что они сами договорились с Москвой.

— Про Грузию россияне также говорят, мол, «грузины сами к ним пришли».

— Абсолютно. Вторая версия — завоевание. Башкиры на протяжении 18-го века вели несколько освободительных войн. Когда Москва была слабая, она всегда им обещала права, свободу и автономию. Как только центр становился сильным, то все это отрубалось.

Во время Первой мировой войны и развала Российской империи, башкиры провозгласили независимость, как Украина, Беларусь, страны Балтии. К сожалению, тогда у них не получилось, они вошли субъектом в состав тогдашней России.

Россия постоянно проводила ассимиляцию, политику по уничтожению их языка. В 1991-ом году у башкир было одно из самых сильных движений за независимость. Только обещаниями Москвы про автономию, поддержку из центра, движение удалось погасить.

Эта республика имела широкую автономию: должность президента, экономическую независимость. У Башкортостана есть нефтяные ресурсы, нефтеперерабатывающие предприятия. С приходом к власти Путина случилась централизация: «Роснефть» поглотила «Башнефть», ограничили права, отменили должность президента и назвали ее «глава республики».

Этнополитологи, изучающие РФ, понимают, что Башкортостан — первый в очереди субъект на отделение. Я не удивлен тем, что сейчас там происходит.

Подводя итог, это народ, который постоянно борется за независимость, имеет определенную политическую историю.

Теперь про российский миф. Его суть в том, что «мы, русские, особенные, поэтому должны править миром, минимум — теми странами, до которых можем дотянуться». Это идея, построенная на гноблении своего народа и тех, кто под Москвой, которая ставит ниже всех других.

Российский миф не поддается рациональному анализу. Но для меня он имеет этнический характер. Они также не допускают существования белорусов, считая их «неправильными русскими», украинцев называют «исторической ошибкой» и так далее.

Происходящее в Башкортостане подтачивает этот миф. Башкиры показывают, что есть десятки недовольных народов.

Еще добавлю, что у них есть пропутинские военные подразделения, которые воюют в Украине.

Но и на стороне Украины воюют подразделения башкир, которые за независимость. Феномен в том, что, если я не ошибаюсь, одно из этих промосковских подразделений называется именем Салавата Юлаева. Это их герой, как для вас, белорусов, Кастусь Калиновский. а для нас Богдан Хмельницкий. Этот Салават Юлаев воевал за независимость против Москвы.

Понятно, что те башкиры, которые сегодня воюют на стороне России против Украины, когда центр ослабнет и возникнет национальный вопрос, станут за свой народ, государство, будут фактором новой независимости.

У башкир есть все основания (ресурсные, этнические, ментальные, исторические) для того, чтобы быть независимыми. И таких народов в РФ много.

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