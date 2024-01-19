Хуситы совершили третье нападение на коммерческое судно за три дня 2 19.01.2024, 16:17

3,402

И пообещали продолжать.

Вечером 18 января йеменские хуситы совершили третье нападение на коммерческое судно за последние три дня. Об этом сообщило в Х Центральное командование вооруженных сил США.

«Поддерживаемые Ираном террористы-хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру Chem Ranger, который ходит под флагом Маршалловых Островов, принадлежит США и управляется Грецией. Экипаж наблюдал, как ракеты попали в воду возле корабля», – говорится в сообщении.

В командовании отметили, что сообщений о травмах и повреждениях корабля не поступало. Судно продолжило свой путь. В каких именно водах произошло нападение, не уточняется.