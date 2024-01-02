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Казахстан резко поднял тариф на перекачку российской нефти

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  • 2.01.2024, 10:26
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Казахстан резко поднял тариф на перекачку российской нефти

Рост тарифа в долларах составил 21%.

С 1 января Казахстан поднял тариф на услуги перекачки российской нефти по своему участку магистрального трубопровода «ТОН-2», сообщил официальный сайт национального оператора АО «КазТрансОйл».

Новая стоимость транзита тонны российской нефти на расстояние 1000 км составляет $11,28. Соответствующее распоряжение было утверждено председателем правления компании в начале декабря. На тот момент стоимость тысячекилометрового транзита, установленная в 2018 году, составляла $9,3 за тонну. Все параметры указаны без НДС.

Рост тарифа в долларах составил 21%.

Магистральный нефтепровод «ТОН-2» проходит по территории Республики Казахстан и Российской Федерации. По казахстанскому участку «ТОН-2» протяженностью 186,25 км осуществляются поставки нефти на Павлодарский нефтехимический завод, а также транзит российской нефти в Китайскую Народную Республику и Республику Узбекистан.

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