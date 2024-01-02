Героическое спасение: оператор дрона вытащил побратима из плена россиян 1 2.01.2024, 18:43

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Украинские защитники своих в беде не бросают.

Украинские бойцы нередко извлекают друг друга из самых опасных и, казалось бы, безвыходных ситуаций. Так, оператор дрона решил помочь побратиму, попавшему в вражеское пленение. Спасение завершилось успехом. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

Как отмечает журналист, беспрецедентную настойчивость и смекалку проявил оператор дрона украинской 95-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Кевином». Он вывел побратима, попавшего в плен к врагу.

«Наш пленный боец сумел развязать руки и ноги в окопе противника, пойдя за дроном, который мерцающими огоньками указывал ему верную дорогу», - отметил Бутусов.

Более того, дрон и оператор помогли ему, когда военный встретил русского солдата. На оккупанта была сброшена граната, в результате чего враг получил ранения.

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