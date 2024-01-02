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Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Нью-Йорке

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  • 2.01.2024, 20:43
  • 2,802
Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Нью-Йорке

Ощущались взрывы и толчки в районе острова Рузвельта.

Подземные толчки, на которые жаловались жители Нью-Йорка, оказались землетрясением магнитудой 1,7, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Геологическую службу США.

Утром 2 января местные жители рассказали, что ощущались взрывы и толчки в районе острова Рузвельта, после чего там отключилось электричество.

По данным Геологической службы США, недалеко от района Астория в боро Куинс произошло землетрясение. Сообщения о повреждениях и пострадавших не поступали.

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