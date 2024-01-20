Яркая вспышка в небе над Махачкалой: часть города осталась без света 20.01.2024, 10:35

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Жуткое видео.

Поздним вечером 19 января стало известно, что в российском Дагестане произошло масштабное короткое замыкание. В результате половина полумиллионной Махачкалы внезапно «засияла», передает «24 Канал».

Детальнее о ситуации рассказали местные издания. Говорят, что из-за короткого замыкания в Дагестане вспыхнула кровля многоэтажки.

Также без света осталось несколько улиц Махачкалы.

Яркая вспышка и искры градом

Известно, что короткое замыкание произошло на высоковольтной линии. Оно стало причиной возгорания на крыше многоэтажки на улице Героев Дагестана, расположенной поблизости. Как пишут СМИ, пламя мгновенно охватило кровлю. Следовательно, спасатели оперативно эвакуировали 65 жителей, чтобы избежать жертв.

Как рассказали сами местные жители, они увидели яркую синю вспышку. Он сопровождался отключением света в центральной части Махачкалы.

Впоследствии в МЧС России известили, что им удалось локализовать пожар. Правда, последствия замыкания устраняют. Собственно, в чатах местные жители жалуются, что соседние улицы во тьме, ведь после инцидента у них отсутствует электроэнергия.

Собственно, камеры видеонаблюдения зафиксировали вспышку в Махачкале. На видео можно увидеть яркую вспышку, услышать резкий звук, после которого на автомобиле градом посыпались искры.