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Видеофакт: Лукашенко едва ходит после полученной травмы

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  • 20.01.2024, 13:39
  • 4,154
Видеофакт: Лукашенко едва ходит после полученной травмы

Стало известно, что произошло с диктатором.

Диктатор Лукашенко по причине серьезной травмы не принял сегодня участия в хоккейном матче между его командой и Могилевской области.

Позже пресс-служба диктатора разместила видео, на котором Лукашенко рассказывает, что «рубил дрова, упала колодка килограмм 80 на ступню, отек такой».

«Ходил-ходил, вроде ничего. А потом…», — сказал Александр Лукашенко.

Как утверждается, такое заявление диктатор сделал 19 января во время посещения завода «Белджи».

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