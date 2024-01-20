Видеофакт: Лукашенко едва ходит после полученной травмы

Видеофакт: Лукашенко едва ходит после полученной травмы9
- 20.01.2024, 13:39
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Стало известно, что произошло с диктатором.
Диктатор Лукашенко по причине серьезной травмы не принял сегодня участия в хоккейном матче между его командой и Могилевской области.
Позже пресс-служба диктатора разместила видео, на котором Лукашенко рассказывает, что «рубил дрова, упала колодка килограмм 80 на ступню, отек такой».
«Ходил-ходил, вроде ничего. А потом…», — сказал Александр Лукашенко.
Как утверждается, такое заявление диктатор сделал 19 января во время посещения завода «Белджи».