Трое политиков из Великобритании и Германии стали «крестными» белорусских политзаключенных 20.01.2024, 20:41

Мир солидарен с борющимися белорусами.

В рамках кампании солидарности #WeStandBYyou Венди Чемберлен (либерал-демократы, Палата общин), Лорд Герман (либерал-демократы, Палата лордов) и Филиз Полат («Союз 90 / Зелёные», Бундестаг Германии) стали «крёстными» политзаключенных в Беларуси, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Лариса Щирякова работала журналисткой до своего ареста 6 декабря 2022 года. Она освещала протесты в Беларуси онлайн и делилась информацией с другими группами. Судья приговорил Ларису к 3,5 годам тюремного заключения по обвинению в «поддержке экстремистской деятельности» (ст. 361-4) и «дискредитации Республики Беларусь» (ст. 369-1). Власти поместили её сына в приют. Однако сейчас ребенок находится в безопасности со своим отцом.

Венди Чемберлен — член Палаты общин от либеральных демократов. Она стала «крёстной» уже второй раз. Чемберлен поддерживает Ларису Щирякову и заявляет:

Венди Чемберлен

«В рамках кампании #WeStandBYyou я призываю к немедленному освобождению Ларисы Щираковой и всех белорусских политзаключенных, которые стремятся к свободе и демократии».

Евгений Глушков был арестован 16 августа 2022 года за «содействие экстремистской деятельности» (статья 361-4). Через Telegram-канал Евгений делился фотографиями с белорусского аэродрома, с которого российские ВВС наносили удары по Украине. Судья признал его виновным в «нанесении ущерба национальной безопасности» Республики Беларусь и приговорил его в общей сложности к 9 годам заключения по обвинению в «государственной измене» в соответствии со статьей 356.

Лорд Герман — член Палаты лордов от либерал-демократов и заместитель председателя парламентской группы по Беларуси. Впервые став «крёстным», он выразил поддержку Евгению Глушкову:

Лорд Герман

«Мой белорусский друг! Хотя тебя и окружает тьма несправедливого заключения, помни, что твой непоколебимый дух сияет как маяк надежды для всех, кто жаждет свободы. Ты не одинок в этой борьбе, и весь мир солидарен с тобой. Твои самопожертвование и решимость вдохновляют всех нас стремиться к миру, где каждый голос услышан и каждая душа свободна».

Татьяна и Александр Бируля были арестованы 13 декабря 2021 года за распространение протестных листовок. Многочисленные обвинения, выдвинутые против супружеской пары, включали «нанесение ущерба национальной безопасности» (статья 361), «разжигание ненависти» (статья 130), «клевету на Лукашенко» (статья 367) и «содействие экстремистской деятельности» (статья 361-4). Татьяна и её муж Александр были приговорены к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии.

Филиз Полат — депутат немецкого бундестага от партии «Союз 90 / Зелёные». Она снова стала двойной «крёстной»: на этот раз она поддерживает Татьяну и Александра Бируля. Полат заявляет:

Филиз Полат

«Я солидарна с политзаключенными Татьяной и Александром Бирулями, которые находятся в заключении с декабря 2021 года. Их обвиняют в распространении протестных газет с критикой Лукашенко — однако они просто осуществляли своё право на свободу выражения мнений. Я призываю к их немедленному освобождению и надеюсь, что вскоре они смогут жить на свободе со своей дочерью».