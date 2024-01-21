«Когда домой?»: жена мобилизованного учинила скандал в штабе Путина 21.01.2024, 9:46

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Накал страстей показали на видео.

В России супруга мобилизованного оккупанта устроила взбучку штабу Путину: требует, чтобы ведомство Шойгу отправило ее мужа домой с Украины.

В ответ сотрудница штаба апеллировала: оккупант утратит свое «мужское достоинство», если вернется, сообщает российский телеканал «Дождь».

«Я пришла для того, чтобы задать вопрос, когда моего мужа вернут из «зоны специальной военной операции»? Владимир Владимирович Путин издал указ о том, что мой муж должен быть там, вот мне интересно, когда он издаст указ, что мой муж должен быть дома», - заявила супруга оккупанта.

Она отметила, что е е муж проклял себя за решение пойти воевать. «Вы никогда нас не поймете. Вы живете в сказке, у вас особая сказка», - акцентировала россиянка.

Однако в штабе Путина были неумолимы. Там считают, что мужчины должны участвовать в «СВО», потому что они «воины, уникальные создания божьи», а кто не хотел такой участи, тот давно уже заграницей, отмечает телеканал.