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«Ты Бахмут хоть раз брал?»: в России два «участника СВО» не поделили электричку

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  • 21.01.2024, 11:27
  • 3,314
«Ты Бахмут хоть раз брал?»: в России два «участника СВО» не поделили электричку

«Ветераны» оказались фейковыми.

В России «герои СВО» возвращаются домой, однако им не очень рады. Нередки случаи, когда такие «герои» начинают выяснять отношения.

В последнее время в РФ появилось много попрошаек в военной форме, которые в электричках и метро выпрашивают деньги. Они все говорят, что вернулись с войны в Украине.

Встреча в московском метро сразу двух таких «героев СВО» попала на видео.

«Чепушило, ты Бахмут хоть раз брал? У меня 16 наград только за Бахмут», – заявил один из них, когда второй начал хвастаться участием в войне. «Герои» чуть не подрались.

Однако в Сети говорят, что одного из них нашли и наказали.

Хотя оба «героя» оказались фейковыми воинами, реальные выглядят именно так. Дело в том, что в РФ мобилизованных на войну с Украиной не учат воевать. Их командование совсем не смущает, что у последних даже нет среднего образования.

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