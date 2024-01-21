Китаец, воюющий против Украины, пожаловался на условия в российской армии 1 21.01.2024, 21:40

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И просит помощи у МИД своей страны.

Китаец, воюющий на стороне России, пожаловался на условия в армии и сообщил, что безуспешно пытается вернуться в Китай на лечение. Об этом сообщает Bild.

В соцсети X появилось видео, на котором китайский наемник, воюющий с российской стороны в Украине, рассказывает о том, что он сильно простудился, у него опухло и гноится горло.

«Здесь нет никакой медицинской помощи. Всем наплевать. Боль убивает меня», — жалуется он. По словам военнослужащего, врач после осмотра не обеспечил должного лечения.

«Я обратился в китайское посольство в России. Они сказали, что это моя личная проблема, — говорит мужчина. — Я должен закончить свой контракт здесь и вернуться в Китай, чтобы восстановиться».

На видео китаец говорит, что 40 минут шел в поисках мобильной связи, чтобы отправить сообщение, и просит помочь ему связаться с МИД Китая.

До этого мужчина записывал видео, как он с российскими военными отправляется на фронт.