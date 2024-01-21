Рассекреченная программа спутникового шпионажа обнаружила утраченные древнеримские форты 21.01.2024, 22:48

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Открытие произвело фурор среди исследователей.

Представьте, что вы вернулись во времена Римской империи, когда легендарные легионы охраняли ее границы. Хотя вы можете представить себе те границы как хорошо укрепленные, недавнее исследование перевернуло это видение с ног на голову, пишет HeritageDaily.

Исследователи из Дартмутского колледжа проанализировали рассекреченные снимки со шпионских спутников времен «холодной войны» и обнаружили нечто невероятное — 396 римских фортов, которые ранее были неизвестны. Эти форты разбросаны по территории современной Сирии и Ирака, покрывая сирийскую степь.

«С 1930-х годов историки и археологи спорят о стратегической или политической цели этой системы укреплений, — говорит ведущий автор исследования, профессор Джесси Казана из Дартмутского колледжа, — но мало кто из ученых ставил под сомнение основное наблюдение о том, что существовала линия фортов, которая определяла восточную римскую границу».

До этого открытия священник Антуан Пуадебард в 1934 году провел аэрофотосъемку, на которой обнаружил 116 фортов как часть вероятной оборонительной линии в том же регионе. Назначение этих укреплений годами обсуждалось среди ученых, но мало кто ставил под сомнение первоначальное наблюдение Пуадебара о линии фортов вдоль восточной римской границы.

В исследовании специалисты Дартмутского колледжа использовали рассекреченные шпионские спутниковые снимки времен холодной войны, чтобы подтвердить точность выводов Пуадебара. Удивительный результат: они идентифицировали 396 ранее неизвестных мест расположения римских фортов.

Вопреки распространенному мнению, что эти форты образовывали пограничную стену с севера на юг, новые находки свидетельствуют о другой теории. Эти сооружения не были только оборонительными, а скорее стратегически расположены для содействия межрегиональной торговли, защиты караванов, путешествовавших между восточными провинциями и неримскими территориями, а также для облегчения коммуникации между востоком и западом.

Это открытие означает, что границы Римской империи были более гибкими и инклюзивными, чем считалось ранее. Хотя римляне поддерживали мощное военное присутствие в регионе, они также отдавали приоритет торговле и коммуникации с регионами за пределами их прямого правления.

По сути, вполне возможно, что восточная римская граница не была постоянным очагом конфликта, а важным центром обмена и дипломатии.

Это открытие предлагает новый взгляд на жизнь в Римской империи. Оно раскрывает римский мир, который выходил за пределы ее границ, охватывая торговлю и коммуникацию с соседними регионами. Эти римские форты служили не только военными аванпостами; они были краеугольным камнем сложной сети отношений и торговли.

К сожалению, некоторые из вновь открытых римских фортов уже разрушены из-за современного городского и сельскохозяйственного развития. Многие другие остаются в зоне риска.

Профессор Джесси Казана сказал: «Мы смогли уверенно идентифицировать уцелевшие археологические руины только в 38 из 116 фортов Пуадебарда. Кроме того, многие из вероятных римских фортов, которые мы задокументировали в этом исследовании, уже разрушены недавним городским или сельскохозяйственным развитием, а бесчисленное количество других находится под чрезвычайной угрозой».