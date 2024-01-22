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В Мелитополе «кадыровцы» едва не перестреляли россиян

  • 22.01.2024, 9:09
  • 5,508
В Мелитополе «кадыровцы» едва не перестреляли россиян

Видеофакт.

В Сети появились кадры из оккупированного Мелитополя, на которых можно увидеть очередной конфликт между «кадыровцами» и военнослужащими РФ.

Оккупант на блок-посту остановил машину с «кадыровцами» для проверки документов, информирует оппозиционный чеченский Telegram-канал 1ADAT.

Военнослужащий РФ потребовал документы на проезд, однако на нем не было срока действия пропуска, поэтому он и спросил: до какого числа пропуск действителен

Осторожно, ненормативная лексика!

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