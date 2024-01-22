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Z-пропагандисты обвиняют Лукашенко и белорусскую ПВО

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  • 22.01.2024, 9:56
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Z-пропагандисты обвиняют Лукашенко и белорусскую ПВО

Якобы дроны, ударившие по порту в Усть-Луге, следовали через Беларусь.

Удар по морскому порту в Усть-Луге был нанесен беспилотниками, которые могли следовать через воздушное пространство Беларуси. Такую версию выдвигают Z-пропагандисты, обратил внимание читатель сайта Charter97.org:

— В российских ТГ-каналах паника: тут говорят, что имеющихся средств ПВО не хватает для защиты всех стратегических объектов на территории РФ. При этом пропагандисты обвиняют Лукашенко: мол, беспилотники с большой долей вероятности летели именно через Беларусь.

При этом в РФ не учитывают ограниченные возможности белорусской армии. Те немногие установки, которые могли бы справиться с украинскими дронами, давно «располовинены»: в течение 2022-2023 гг. для нужд российской армии были переданы 4 ТОРа и 18 С-300, что составляет едва ли не треть современных зенитных комплексов ВС РБ

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