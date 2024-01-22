Немецкий эксперт дал шокирующий прогноз для российской армии на 2024 год 4 22.01.2024, 14:51

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Современные вооруженные силы РФ фактически уничтожены.

Потери российской армии в живой силе к концу 2024 года могут достигнуть полумиллиона солдат. Такова может быть цена захвата оккупантами нескольких километров территории, что нельзя будет считать военным успехом.

Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг, сообщает «Немецкая волна». Относительно потерь техники, он оценил их в четырехзначных числах.

По его словам, в течение почти двух лет войны качество личного состава российских вооруженных сил существенно снизилось.

«Современные российские вооруженные силы фактически уничтожены. Нет больше хорошо обученных войск, целые дивизии разрушены», – заявил Фрейдинг.

Он выразил убеждение, что в связи с этим России не удастся провести значимое наступление в ближайшем будущем.

Фрейдинг указывает на то, что противовоздушная оборона Украины успешно перехватывает 80% воздушных атак РФ, включая эффективное отражение самых современных ракет «Кинжал».

Вооруженные силы Украины проявляют способность к более точным дальним ударам по российским силам, включая аннексированный Крым. Флот России вынужден был покинуть Севастополь, а украинские беспилотники могут проникать в Москву. Генерал-майор отметил, что украинские войска могут эффективно проводить оборонные бои, сохраняя высокий уровень мобильности.