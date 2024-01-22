ХАМАС отказал России в возвращении заложников 22.01.2024, 15:07

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Переговоры не удались.

Террористическая группировка ХАМАС не намерена выполнять просьбу России освободить всех российских граждан, которые в настоящее время содержатся в плену в Газе. Об этом заместитель председателя политбюро ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил арабской версии российского государственного медиа RT.

«Мы захватывали людей не потому, что они русские или французы. Мы захватили их, потому что они убивают палестинцев и являются израильскими солдатами», — сказал Абу Марзук RT Arab во время 25-минутного интервью, с которым ознакомились The Times of Israel. Он добавил в качестве дополнительного оправдания отказа выполнить просьбу России об освобождении заложников то, что «большинство израильских солдат имеют двойное гражданство».

Ранее Абу Марзук посещал Москву и встречался с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Вскоре после этого на сайте МИДа появилось сообщение о том, что российская дипломатия предпринимает целенаправленные усилия «в интересах немедленного и безоговорочного освобождения удерживаемых на территории сектора Газа гражданских лиц, в том числе россиян».