Илон Маск прилетел в Польшу
- 22.01.2024, 17:45
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Бизнесмен примет участие в международном симпозиуме в Кракове.
Основатель американских компаний Tesla и SpaceX, владелец соцсети Х миллиардер Илон Маск прилетел в Польшу. Об этом сообщает РАР в понедельник, 22 января.
Бизнесмен во время визита должен принять участие в международном симпозиуме в Кракове по противодействию антисемитизму, а также в церемонии в бывшем концлагере Аушвиц. Данные мероприятия организованы по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
На симпозиуме Маск должен поучаствовать в дискуссии с американским публицистом Беном Шапиро об антисемитизме в интернете.
По мнению экспертов, цель этого визита Маска - улучшить имидж, а также дистанцироваться от обвинений в распространении антисемитизма в соцсети Х.