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Илон Маск прилетел в Польшу

  • 22.01.2024, 17:45
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Илон Маск прилетел в Польшу

Бизнесмен примет участие в международном симпозиуме в Кракове.

Основатель американских компаний Tesla и SpaceX, владелец соцсети Х миллиардер Илон Маск прилетел в Польшу. Об этом сообщает РАР в понедельник, 22 января.

Бизнесмен во время визита должен принять участие в международном симпозиуме в Кракове по противодействию антисемитизму, а также в церемонии в бывшем концлагере Аушвиц. Данные мероприятия организованы по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

На симпозиуме Маск должен поучаствовать в дискуссии с американским публицистом Беном Шапиро об антисемитизме в интернете.

По мнению экспертов, цель этого визита Маска - улучшить имидж, а также дистанцироваться от обвинений в распространении антисемитизма в соцсети Х.

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