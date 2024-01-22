Литва и Польша проведут учения в стратегически уязвимом Сувалкском коридоре 22.01.2024, 22:37

Сувалкский коридор на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке – с Беларусью.

Литва и Польша готовятся провести совместные военные учения на Сувалкском перешейке, или коридоре, чье расположение делает его крайне уязвимым в случае теоретической агрессии России на восточном фланге НАТО.

Эту информацию в совместном интервью Delfi подтвердили президенты обеих стран Гитанас Науседа и Анджей Дуда.

«Я очень рад, что президент Польши действительно искренне откликнулся на желание провести совместные учения в этом районе, который называется Сувалкский перешеек», – сказал президент Литвы.

Он добавил, что обсуждал с польским лидером вероятную дату учений, которые могут состояться в апреле.

В свою очередь Дуда подчеркнул, что Польша серьезно относится к обороне Сувалкского перешейка и в этом направлении уже приняты меры.

«Мы восстанавливаем обороноспособность Польши именно в восточной части нашей страны. Там создаются новые подразделения... Мы усиливаем польское военное присутствие, мы усиливаем охрану границы», – сказал президент Польши.

О проведении совместных польско-литовских учений стало известно накануне во время визита Дуды в Вильнюс, но точное время и место их проведения не уточнялись.

Сувалкский коридор – участок границы Литвы и Польши шириной 100 километров, который на западе граничит с Калининградской областью России, а на востоке – с Беларусью. В случае гипотетической войны России важно было бы быстро захватить Сувалкский коридор, чтобы отрезать союзникам по НАТО путь по суше в страны Балтии.