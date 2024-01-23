Лукашисты испугались транснациональных корпораций 23.01.2024, 8:31

Их зачем-то назвали национальной угрозой в новой военной доктрине.

Транснациональные корпорации названы источниками угроз в новой военной доктрине. Об этом в эфире СТВ заявил начальник второго отдела информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Аполоник.

«По сравнению с предыдущей Военной доктриной, у нас появились такие источники угроз, как транснациональные корпорации. Именно они, на наш взгляд, и являются теми субъектами международных отношений, которые, возможно, будут применять частные военные компании для дестабилизации обстановки, в частности в Республике Беларусь», – сказал он.