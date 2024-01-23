Об этом ВСУ могли только мечтать Александр Черненко

23.01.2024, 8:33

Удары дронов СБУ по порту в Ленинградской области сорвали нефтяные контракты на миллиарды долларов.

Об ударах по территории врага в первые полгода полномасштабной войны ВСУ только мечтали. Под конец второго – прилеты в Белгороде или Воронеже уже стали обыденностью. Но последнюю спецоперацию СБУ с ударом по порту на Балтике я бы особо выделил. Последствия в РФ уже ощутили и будут ощущать еще длительное время.

Нефтяной терминал «Усть-Луга Ойл» и завод «Новатек» в Ленинградской области, куда прилетели дроны службы, – важные для врага объекты. В результате атаки терминал остановил свою работу, что подтвердило и американское издание Bloomberg. А он перерабатывал газовый конденсат в нефть, а также отгружал нефтепродукты. Это один из новейших и важнейших российских терминалов, который работает на экспорт, но также поставляет топливо и для российских войск.

После атаки все танкеры, находившиеся у терминала, вышли в море. Их загрузка сорвана, а часть оборудования порта выведена из строя. Отмечу, что «Новатек» – один из новейших объектов россиян, заточенный на экспорт нефти. Причем построен с привлечением западного оборудования еще в досанкционное время, что серьезно усложнит его восстановление.

Поражение терминала – важный успех для Украины. Во-первых, мы продемонстрировали всему миру уязвимость инфраструктуры россиян, их ненадежность как поставщика нефтепродуктов. Во-вторых, нанесли ущерб врагу на сотни миллионов долларов. Потенциальный ущерб от сорванных и неподписанных контрактов вообще может исчисляться миллиардами.

Кроме того, служба еще раз подтвердила, что нет места в РФ, куда бы она не могла дотянуться с «бавовной». Оккупированный Крым и приграничные регионы РФ давно стали полем боя. Теперь спецоперации проходят по всей территории России. Однозначно, удар на Балтике стал полной неожиданностью для россиян. Теперь еще один регион нужно прикрывать ПВО, снимая его с фронта.

Впрочем, прикрыть ПВО все объекты россияне, как ни крути, не смогут. Смотрю на карту мира, где временно существует Россия. Помню, что на Дальнем Востоке подчиненные Малюка уже проводили спецоперацию, взорвав важный железнодорожный тоннель. Возможно, следующий дрон прилетит туда?

Александр Черненко, censor.net