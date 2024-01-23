Путинистку Талызину госпитализировали в тяжелом состоянии 23.01.2024, 11:07

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Валентина Талызина

Из-за коронавируса.

Советская и российская актриса Валентина Талызина, известная по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», которая поддерживает нападение террориста Путина на Украину, была срочно госпитализирована.

По информации «Главреда», у актрисы выявили ковид на фоне хронической обструктивной болезни легких. Путинистка пробудет в больнице под строгим наблюдением медиков.

По информации пропутинского телеграмм-канала Mash, у неё диагностировали бронхопневмонию.

Сообщается, что год назад Талызина уже попадала в клинику после дня рождения — тогда она упала в обморок.

Талызина прославилась ролями в фильмах «Зигзаг удачи», «Большая перемена», «Афоня», а также «Ирония судьбы, или С лёгким паром», где она не только сыграла школьную учительницу и подругу Нади, но и озвучила саму главную героиню. Всего она появлялась более чем в ста фильмах и сериалах.

С началом нападения террористической России на Украину, Талызина заняла активную позицию, в которой встала на сторону своей агрессивной родины - России.

Напомним, ранее в программе на одном из пропагандистских каналов пожилая актриса взяла на себя смелость дать Пугачевой совет. Но что-то пошло не так, и рекомендация превратилась в угрозу казни.