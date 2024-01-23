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Претендент на пост президента РФ Борис Надеждин собрал 100 тысяч подписей

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  • 23.01.2024, 12:39
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Претендент на пост президента РФ Борис Надеждин собрал 100 тысяч подписей

Люди выстраиваются в очереди, чтобы оставить за него подписи.

Претендент на пост президента России Борис Надеждин собрал 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации в качестве кандидата, сообщает «Радио Свобода».

Надеждин баллотируется от партии «Гражданская инициатива», занимает открытую антивоенную позицию и публично выступает против политики Владимира Путина, который собирается стать президентом в пятый раз. Сейчас Надеждину 60 лет, путь в политике он начал в 1990-е годы. В нулевые был депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил».

Ранее поддержать выдвижение Надеждина призвали оппозиционные российские политики: Максим Кац, Михаил Ходорковский и сторонники Алексея Навального. После этого у точек сбора подписей за Надеждина в российских и зарубежных городах выстроились очереди.

Надеждин объявил, что сбор подписей продолжается – как минимум до 150 тысяч. Это нужно, чтобы выбрать из них наиболее качественные, чтобы у ЦИК России не было возможности «придраться» и назвать их «неподлинными».

Сбор подписей завершается 31 января. О регистрации кандидатов ЦИК объявит не позднее 10 февраля. Сейчас на пост президента претендуют 11 кандидатов, допущенных до сбора подписей в свою поддержку или выдвинутых парламентскими партиями (таким кандидатам подписи собирать не нужно).

Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти регулярно вмешиваются в избирательный процесс, затрудняют доступ к оппозиции, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идёт и о прямых фальсификациях.

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