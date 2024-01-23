Силовики проводят массовые рейды среди экс-политзаключенных 23.01.2024, 14:38

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Приходят и к родным узников совести.

Утром, 23 января, стало известно о массовых рейдах КГБ в разных городах Беларуси. Редакции «Зеркала» известно минимум о двух таких случаях.

По информации одного изисточников, сегодня утром силовики пришли к его знакомой. Женщина — супруга политзаключенного. Ее телефон недоступен. Собеседник не знает, представителями какого ведомства являются незваные гости. По его данным, «визит» связан с тем, что женщина состояла в закрытом чате, где общаются близкие политзаключенных и бывшие политзаключенные (мы не указываем название чата из соображений безопасности).

— Там они обсуждают бытовые вопросы, что в передачу положить, какую одежду можно, — коротко говорит собеседник. — Мне сказали, что пришли ко многим из этого чата. Особенно интересовались теми, кто, видимо, в чате писал про помощь BYSOL.

О похожей ситуации в редакцию сообщили и родные еще одного из политзаключенных. К родителям мужчины сегодня утром также пришли силовики. Интересовались «помощью из-за границы». Что именно это за помощь, собеседник не знает. Состояли ли эти люди в том же чате, что и знакомая источника, неизвестно.