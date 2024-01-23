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Литва: Белорусские пограничники перешли границу

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  • 23.01.2024, 14:50
  • 12,900
Литва: Белорусские пограничники перешли границу

Видеофакт.

В Игналинском районе патруль из трех белорусских пограничников вошел на территорию Литвы на 2,5 метра. Решается вопрос о начале досудебного расследования, белорусскую сторону уведомили об инциденте. Об этом сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Белорусские пограничники патрулировали свою территорию и шли по направлению к мосткам. Мостки оказались завалены снегом, после чего, один из них, немного замявшись, махнул рукой и пошел в обход мостков. Он оказался на литовской территории. За ним пошли и двое других. Патруль оказался между барьером, препятствующим дальнейшему доступу в глубь Литвы, и линией границы.

Это все фиксировалось литовской стороной, на место были высланы литовские пограничники, но их вмешательство не потребовалось — белорусский патруль, обойдя мостки, вернулся на территорию Беларуси.

В Литве решается вопрос о начале досудебного расследования. Белорусскую сторону уведомили об инциденте.

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