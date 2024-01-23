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На греческом острове археологи раскопали древний храм с удивительными сокровищами

  • 23.01.2024, 15:45
  • 1,904
На греческом острове археологи раскопали древний храм с удивительными сокровищами
иллюстрационное фото

Здание было наполнено золотом, серебром и янтарем.

На греческом острове Эвия археологи раскопали 2000-летний храм, наполненный золотом, серебром и янтарем.

Построенное в 7 веке до нашей эры здание было обнаружено командой из 50 исследователей, пишет Independent .

фото Greek ministry of culture

«В ходе раскопок были найдены богатые подношения: коринфский алебастр, аттические вазы, ритуальные подносы местного производства, а также украшения из драгоценных материалов, таких как золото, серебро и коралл», - поделились подробностями о находке археологи.

Внутри храма также был обнаружен ряд построек, которые, вероятно, использовались верующими в качестве алтарей. Алтарь в форме подковы был самой уникальной из всех конструкций, а толстые слои пепла, богатого обугленными костями, свидетельствовали о постоянном использовании.

фото Greek ministry of culture

«Возможно, некоторые из них (алтарей. - ред.) появились раньше храма. На первом этапе использования подковообразного алтаря была обнаружена керамика, датируемая концом 8-го века до нашей эры», - отметили ученые.

В одной из самый древних частей храма ученые обнаружили бронзовые фигурки геометрического периода, изображающие быков и барана.

«Хотя исследование самого раннего из уровней объекта только началось, первые открытия позволяют предположить, что культ имел свои корни в столетиях после окончания микенского периода», - говорится в заявлении ученых.

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