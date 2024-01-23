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Правозащитники сообщают о задержании жены Николая Статкевича

  • 23.01.2024, 19:15
Правозащитники сообщают о задержании жены Николая Статкевича

Обыски прошли у 60 белорусов.

Во вторник с самого утра по всей стране силовики приходят к некоторым оставшимся в Беларуси экс-политзаключенным, а также к родным тех, кто осужден за политику. По данным правозащитников, к 18.00 силовики пришли минимум к 60 белорусам. Проект dissident.by сообщает о задержании жены политзаключенного Николая Статкевича.

Телеграм-канал правозащитного центра «Вясна» передает, что обыски проходят по всей стране. Кого-то, из тех, к кому пришли силовики, задержали, у кого-то провели обыск и отпустили. По данным правозащитников, вечером 23 января обыски все еще продолжаются.

Проект dissident.by сообщает о задержании жены политзаключенного Николая Статкевича Марины Адамович. По какому делу она задержана, неизвестно. До этого сообщалось о задержании 76-летнего известного витебского активиста Бориса Хамайды. Также неизвестно, по какому делу его задержали.

Напомним, первым об обысках сообщил сооснователь BYSOL Андрей Стрижак. По его информации, к экс-политзаключенным и родным политзаключеннных с утра 23 января стали приходить сотрудники КГБ.

Один из источников «Зеркала» рассказал, что среди тех, к кому сегодня явились незваные гости, были люди, состоявшие в одном из закрытых чатов, где родные политзаключенных и экс-политзаключенные обсуждали бытовые вопросы. По его словам, особенно интересовались теми, кто в чате писал про помощь BYSOL.

Правозащитники сообщают, что в постановлениях силовиков фигурируют статьи за «финансирование» и «участие в экстремистских формированиях».

Вероятно, сегодняшний хапун связан с ситуацией вокруг проекта INeedHelpBY, который помогал продуктами пострадавшим от политических репрессий. 16 января КГБ признало инициативу экстремистским формированием.

По информации правозащитников, некоторым из задержанных сами силовики говорили, что пришли к ним из-за помощи от INeedHelpBY. Об этом же «Зеркалу» сказал один из источников. По его данным, одна из семей, которая сегодня попала под хапун, много месяцев назад получала продукты с помощью этой инициативы.

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