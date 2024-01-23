Крупнейший банк Кипра ушел из России 23.01.2024, 19:19

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С начала 2024 года это уже третье представительство иностранного банка, закрывшееся в РФ.

Bank of Cyprus закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге 22 января, указано в данных Центрального банка России. С этого момента банк прекращает аккредитацию своих представительств в стране. С начала 2024 года это уже третье представительство иностранного банка, закрывшееся в России. Общее их число в стране уменьшилось до 23.

На начало 2022 года в реестре аккредитованных представительств насчитывалось 37 иностранных кредитных организаций. С началом войны в Украине они начали закрываться: девять в 2022 году, три в 2023 году и еще три с начала 2024 года. За это время было открыто всего одно новое представительство — киргизского «Айыл банка».

Представительства иностранных банков в России не имеют права проводить банковские операции, включая открытие счетов, привлечение средств клиентов, осуществление переводов и валютных операций. Они действуют как обособленные подразделения, представляющие интересы кредитной организации, но не являются самостоятельными юридическими лицами.

Сокращение объема бизнеса западных банков в России связано с санкциями, оттоком иностранного бизнеса и сокращением товарооборота. Данные Raiffeisenbank International, представленные Bloomberg, свидетельствуют, что к концу 2023 года активы иностранных кредитных организаций в России сократились до $66 млрд. Это в два раза меньше, чем в 2021 году ($119 млрд) и почти в четыре раза меньше, чем в 2012 году ($239 млрд).

Текущий уровень бизнеса западных банков в России сравнивается с концом 1980-х, когда их активы оценивались в $40 млрд, и периодом позднего СССР, когда они составляли $10 млрд. Доля четырех крупнейших западных банков на российском рынке к третьему кварталу 2023 года сократилась с 3% до 1%.