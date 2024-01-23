На родине Шойгу откроют «международную академию шаманизма» 3 23.01.2024, 19:23

В первой половине 2023 года у россиян спрос на мистику вырос на 34%.

Представитель управления верховного шамана России Саяна Пухальская сообщила о том, что в 2024 году в Туве откроется Международная академия шаманизма. Новое «учебное заведение» будет обучать желающих теории и практике шаманских знаний, а также проводить мастер-классы для туристов.

«Принято решение об открытии академии шаманизма в Туве, где люди смогут освоить теорию и ряд практических шаманских знаний. Это учебное заведение будет международным. Есть интерес к изучению шаманских практик не только со стороны жителей [России], но и тех, кто живет в других странах», — цитирует Пухальскую ТАСС.

По данным информагентства, первый набор планируется собрать из 10 человек. Кроме того, в «Международной академии шаманизма» будут проводить мастер-классы для туристов. «Мы расскажем историю шаманизма, покажем обряды, гадания. Все это будет доступным языком, чтобы заинтересовать аудиторию», — рассказала представитель управления верховного шамана России.

В первой половине 2023 года у россиян резко вырос интерес к мистическим и эзотерическим темам в медиа. По данным телеканалов и издательских домов, спрос на мистику вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ближе к концу года выяснилось, что на обучение эзотерике и астрологии россияне потратили более миллиарда рублей.