В Дубае построят самый длинный в мире горизонтальный небоскреб 23.01.2024, 20:29

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Необычную конструкцию возводят из стали и стекла над автомагистралью.

В Дубае завершается строительство 225-метрового панорамного горизонтального небоскреба. Он станет самым длинным в мире консольным зданием. Проект разработала японская архитектурная студия Nikken Sekkei, сообщает Dezeen.

Консоль под названием The Link — это панорамный горизонтальный небоскреб в виде моста, соединяющий две высотки под названием One Za'abeel. Высота двух башен — 241 м (57 этажей) и 304 м (67 этажей). Консоль, состоящая из стального каркаса и стекла, расположится на высоте 100 м над шестиполосной автомагистралью. Ее вес составляет 9 тыс. тонн.

В этом горизонтальном небоскребе разместятся рестораны, смотровая площадка с обзором на 360 градусов, бассейн, спа, а также торговый комплекс и гостиничные номера.

One Za'abeel — это мультифункциональный комплекс, который включает как коммерческую, так и жилую недвижимость. Здесь появятся апартаменты, отель, множество баров, ресторанов и развлекательных заведений. Строительство двух вертикальных башен велось с 2016 по 2021 год. Достроить The Link планируется до конца 2024 года.