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Марину Адамович арестовали на 15 суток

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  • 24.01.2024, 12:52
  • 4,088
Марину Адамович арестовали на 15 суток
Марина Адамович

Решение вынес суд Заводскога района Минска.

Жена политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович арестована на 15 суток, сообщает правозащитный центр «Вясна». Сегодня прошел суд по ст.19.1 КоАП (мелкое хулиганство). Решение вынес суд Заводскога района Минска.

Напомним, по информации правозащитников, 23 января как минимум 84 человека столкнулись с визитами силовиков. Некоторых задержали, некоторых отпустили после обыска. Среди задержанных – Марина Адамович, витебский активист Борис Хамайда, бывшая журналистка Catholic.by Оксана Ючкович.

Правозащитники сообщают, что в постановлениях силовиков фигурируют статьи за «финансирование» и «участие в экстремистских формированиях».

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