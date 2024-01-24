Литовским таможенникам пришлось разрезать машину белоруса 1 24.01.2024, 14:46

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В ней были сигареты.

Белорус так хорошо спрятал сигареты в своем автомобиле, что литовским таможенникам пришлось разрезать корпус машины, сообщает литовская таможня.

Гражданин Беларуси въезжал в Литву через пункт пропуска «Райгардас». Он заявил, что не везет с собой запрещенных товаров. Таможенники проверили автомобиль Mazda, на котором ехал белорус, и обнаружили в нем тайники, набитые сигаретами.

Чтобы добраться до сигарет, таможенниками пришлось разрезать крылья и пороги автомобиля. В результате были изъяты 453 пачки сигарет с белорусскими акцизными марками.

На водителя составили протокол. Ему грозит штраф. Сигареты и автомобиль изъяты.