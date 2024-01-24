НАТО начало крупнейшие за последние десятилетия учения 3 24.01.2024, 22:19

Они продлятся до конца весны.

Крупнейшие учения НАТО за последние десятилетия Steadfast Defender 24 стартовали сегодня, 24 января. Они продлятся до конца весны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Североатлантический альянс.

Отмечается, что стартом учений стало то, что десантный корабль-док USS Gunston Hall покинул Норфолк (штат Вирджиния в США), после чего начнется серия операций по транзиту через Атлантику.

Отбытие военного корабля США Gunston Hall знаменует собой первое тактическое движение Steadfast Defender 24. Канадский корабль «Шарлоттаун» отправится из Галифакса (Новая Шотландия) в Европу в конце этого месяца.

В НАТО уточняют, что запланированные учения продемонстрируют способность Альянса быстро развернуть силы из Северной Америки и других частей для усиления обороны Европы.