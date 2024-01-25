Во всех бедах войны есть только одна виновная сторона
- Юрий Бутусов
- 25.01.2024, 4:56
Случаев убийства пленных россиянами – десятки.
1. Россия часто сама сбивает свои самолеты.
2. Россия не первый раз совершает провокации, убивает украинских пленных и обвиняет потом украинских военных.
Сбитые самолеты:
24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения, российская ПВО сбила российский военно-транспортный самолет Ан-26 возле села Девица Воронежской области.
Всего во время войны зафиксировано более 10 случаев уничтожения своих самолетов и вертолетов самым российским ПВО, некоторые из них широко известны и зафиксированы на видео.
18 июля 2023 над оккупированным Алчевском Луганской области на видео попал момент уничтожения российской ПВО самолета Су-34.
14 января 2024 над Азовским морем примерно в 150 км от линии фронта был сбит российский самолет А-50 (летающий радар на базе Ил-76), большинство российских медиа заявили, что самолет был сбит российским ПВО. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина к уничтожению А-50 не имеет отношения.
Убийства пленных:
28 июля 2022 года в доме содержания украинских военнопленных в селе Оленевка Донецкой области было подорвано взрывное устройство. 53 украинских пленных погибли, 130 ранены.
В подрыве дома россияне обвинили украинскую армию, хотя никаких улик не привели. Из рассказа выживших выживших пленных взрыв не был результатом обстрела, а выглядел как закладка мощной бомбы, которую могли установить только сами россияне.
Случаев убийства пленных россиянами – десятки, некоторыми они кичатся и выкладывают в интернет.
Российская пропаганда постоянно распространяет тему, что Украина не хочет обменов пленными - и так россияне делали начиная с 2014 года, чтобы спровоцировать недовольство действиями украинской власти в украинском обществе. Тогда тоже обменов не было годами.
Во всех бедах войны есть только одна виновная сторона – РФ.
Юрий Бутусов, Facebook