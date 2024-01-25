Во всех бедах войны есть только одна виновная сторона Юрий Бутусов

25.01.2024, 4:56

Юрий Бутусов

Случаев убийства пленных россиянами – десятки.

1. Россия часто сама сбивает свои самолеты.

2. Россия не первый раз совершает провокации, убивает украинских пленных и обвиняет потом украинских военных.

Сбитые самолеты:

24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения, российская ПВО сбила российский военно-транспортный самолет Ан-26 возле села Девица Воронежской области.

Всего во время войны зафиксировано более 10 случаев уничтожения своих самолетов и вертолетов самым российским ПВО, некоторые из них широко известны и зафиксированы на видео.

18 июля 2023 над оккупированным Алчевском Луганской области на видео попал момент уничтожения российской ПВО самолета Су-34.

14 января 2024 над Азовским морем примерно в 150 км от линии фронта был сбит российский самолет А-50 (летающий радар на базе Ил-76), большинство российских медиа заявили, что самолет был сбит российским ПВО. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина к уничтожению А-50 не имеет отношения.

Убийства пленных:

28 июля 2022 года в доме содержания украинских военнопленных в селе Оленевка Донецкой области было подорвано взрывное устройство. 53 украинских пленных погибли, 130 ранены.

В подрыве дома россияне обвинили украинскую армию, хотя никаких улик не привели. Из рассказа выживших выживших пленных взрыв не был результатом обстрела, а выглядел как закладка мощной бомбы, которую могли установить только сами россияне.

Случаев убийства пленных россиянами – десятки, некоторыми они кичатся и выкладывают в интернет.

Российская пропаганда постоянно распространяет тему, что Украина не хочет обменов пленными - и так россияне делали начиная с 2014 года, чтобы спровоцировать недовольство действиями украинской власти в украинском обществе. Тогда тоже обменов не было годами.

Во всех бедах войны есть только одна виновная сторона – РФ.

Юрий Бутусов, Facebook