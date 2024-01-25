«Россияне играют с жизнями»: Зеленский отреагировал на крушение Ил-76 2 25.01.2024, 8:10

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Украина будет настаивать на международном расследовании.

Расследованием сбития российского Ил-76 под Белгородом уже занимается Служба безопасности Украины. Однако руководство страны будет настаивать на международном расследовании.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам 24 января. Глава украинского государства уже дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине.

«Наше государство будет настаивать на международном расследовании», – подчеркнул Зеленский после того, как выслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталы, руководителей ГУР и СБУ Кирилла Буданова и Василия Малюка.

«Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. Надо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории - вне нашего контроля. «Факты» - это главное слово сейчас», – сказал президент Украины.

Напомним, что 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. На борту транспортника, по утверждениям России, находилось более 60 украинских военнопленных. Однако ряд фактов вызывают сомнения в правдивости этой информации.