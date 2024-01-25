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Лукашенко назначил руководителя «Новинок» новым министром здравоохранения Беларуси

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  • 25.01.2024, 11:58
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Лукашенко назначил руководителя «Новинок» новым министром здравоохранения Беларуси

Пиневича сняли с должности.

Александр Лукашенко назначил нового министра здравоохранения. Им стал Александр Ходжаев, сообщает БелТА.

До назначения Ходжаев возглавлял РНПЦ психического здоровья, известного как «Новинки».

До этого работал в главном управлении организации медицинской помощи Министерства здравоохранения.

Одновременно указом Лукашенко снять с должности прежний министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

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