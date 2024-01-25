В Тайланде задержали участников группы «Би-2» 1 25.01.2024, 12:04

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Солисты известной рок-группы — родом из Бобруйска.

Участников рок-группы «Би-2» задержали в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную туристическую полицию.

«Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета. — Прим. ред.) задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе «Би-2». Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра», — сказал представитель туристической полиции.

Концерты «Би-2» прошли в Таиланде в Паттайе и провинции Пхукет.

Напомним, вскоре после начала войны группа «Би-2» была вынуждена прекратить концерты в России. В апреле артисты отказались выступать в Омске из-за плаката «Zа президента» в зале, после этого все их концерты в РФ были отменены или отложены надолго вперед. В июньском сингле «Колыбельная», который «Би-2» посвятила погибшей в 2021 году подруге, многие поклонники увидели антивоенное высказывание. Ходили слухи, что группа покинула Россию, однако летом музыканты отвечали на это, что находятся в отпуске. В последние месяцы коллектив родом из Бобруйска дает концерты в разных странах в рамках своего зарубежного тура.