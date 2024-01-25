В России произошел взрыв на фекальной станции 6 25.01.2024, 12:30

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Под завалами могут находиться люди.

В Новотроицке Оренбургской области РФ произошло обрушение здания канализационно-насосной станции, передает РБК.

Местный портал «НоКС ТВ» уточнил, что на центральной фекальной станции города произошел взрыв.

«Сегодня в 11:20 поступило сообщение об обрушении на насосно-фекальной станции на улице Фрунзе в Новотроицке. На месте работают сотрудники регионального управления МЧС, оперативные службы региона», — говорится в сообщении.

Трое человек пострадали, под завалами могут находиться еще семеро.